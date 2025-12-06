O primeiro fim de semana de dezembro deve ser marcado por temperaturas elevadas em várias regiões do Brasil, inclusive com previsão de calor extremo no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, diferentes estados podem enfrentar episódios de chuvas fortes, sobretudo nas áreas sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a expectativa é que as máximas alcancem a casa dos 30 graus.

Sudeste e Centro-Oeste sob alerta para volumes elevados de chuva

A partir desta sexta-feira, São Paulo e Rio devem registrar aumento gradual nas temperaturas, apesar da chance de pancadas moderadas. De acordo com previsões do Meteoblue, as precipitações nessas capitais tendem a se concentrar entre os dias 8 e 10 de dezembro.

Já Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso entram em estado de atenção devido à forte atuação da ZCAS, que pode provocar acumulados superiores a 100 milímetros até sábado, conforme análises do Climatempo. Nessas áreas, o risco de alagamentos e deslizamentos de terra permanece elevado, especialmente em encostas de Minas, Espírito Santo e Bahia.

Condições variam no Nordeste e no Sul do país

No Nordeste, além da Bahia — que também deve enfrentar chuva volumosa — há previsão de instabilidade no sul do Maranhão e no Piauí. Nas demais áreas da região, o tempo deve seguir quente e com predomínio de sol.

Na região Sul, o cenário é dividido: enquanto Paraná e Santa Catarina podem ter chuva no litoral, o interior dos estados deve registrar tempo firme. No Rio Grande do Sul, uma massa de ar extremamente quente já eleva as temperaturas desde quinta-feira.

Rio Grande do Sul pode registrar calor extremo

O Estado terá um pico de calor no sábado, quando boa parte do território gaúcho pode atingir 38 °C. Em regiões como Noroeste, Centro, Vales, Campanha e Grande Porto Alegre, não está descartada a marca dos 40 °C, segundo o Metsul.

No Norte, a chuva forte deve predominar na maior parte dos estados, com exceção de Amapá e Pará, onde o tempo permanece seco, com altas temperaturas e rajadas de vento.