A Anvisa determinou o recolhimento da soda cáustica em escamas Limpinha 99%, fabricada pela Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda.. O produto não possui registro como saneante, o que levou à proibição de sua fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso em todo o território nacional.

A agência também suspendeu a venda e a circulação do whey protein em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, produzido pela Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.. De acordo com a Anvisa, esses suplementos vêm sendo divulgados e vendidos em plataformas online, como Shopee e Mercado Livre, sem a devida autorização sanitária.

A Anvisa também determinou o recolhimento dos suplementos alimentares da Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda., suspendendo a fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e consumo de todos os produtos da marca.

A medida foi tomada após a constatação de que a empresa produzia e vendia suplementos e óleos da marca Bugroon sem o devido licenciamento sanitário, inclusive por meio de seu site oficial. Confira a seguir os produtos que foram suspensos:

Óleo de Menta Piperita Bugroon (todos os lotes).

Óleo de Sucupira Bugroon (todos os lotes).

Óleo de Copaíba Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Ginkocen Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Calmom Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Catux Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Unaro Moringa Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Neuralfocus Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Contradô Bugroon (todos os lotes).

O que é e qual o papel da Anvisa?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é um órgão federal criado em 1999, vinculado ao Ministério da Saúde, responsável por proteger e promover a saúde da população por meio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços no Brasil.

Seu papel principal é garantir a segurança, eficácia e qualidade de itens que possam impactar a saúde pública — como medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, agrotóxicos, vacinas, suplementos, dispositivos médicos e até cigarros.

Além disso, a Anvisa também atua na fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras, no controle sanitário da propaganda desses produtos e na autorização de registro e funcionamento de empresas do setor. Em resumo, ela é a principal responsável por assegurar que o que chega às prateleiras e ao consumidor final não ofereça riscos à saúde.