O medo do escuro é uma sensação bastante comum, especialmente na infância, e costuma estar ligado à imaginação e ao desconhecido. Segundo a psicologia, esse tipo de medo surge porque, no escuro, o cérebro tende a preencher a falta de informação com imagens e ideias que podem causar insegurança, como monstros ou situações perigosas.

Durante o desenvolvimento infantil, esse comportamento é considerado natural, principalmente entre os dois e seis anos de idade. Com o tempo, à medida que a criança aprende a diferenciar fantasia da realidade, o medo tende a diminuir. No entanto, quando persiste na adolescência ou na vida adulta, pode indicar questões emocionais mais profundas que merecem atenção.

A psicologia também explica que o medo do escuro pode ser aprendido e reforçado ao longo da vida. Situações como histórias assustadoras, filmes de terror ou experiências negativas podem fazer com que a pessoa associe a escuridão a perigo. Além disso, quando esse medo é recompensado — como dormir com luz acesa ou com os pais — ele pode se tornar ainda mais forte com o tempo.

Outro fator importante é o instinto humano de sobrevivência. Ao longo da evolução, o escuro sempre representou risco, já que limita a visão e aumenta a vulnerabilidade. Por isso, mesmo sabendo que não há perigo real, o cérebro pode reagir com alerta e ansiedade, tornando o medo algo difícil de controlar racionalmente.

Quando o medo deixa de ser normal

Embora seja comum na infância, o medo do escuro passa a ser um sinal de alerta quando interfere na rotina da pessoa. Dificuldade para dormir, ansiedade excessiva e dependência de luz ou companhia podem indicar que o problema precisa ser trabalhado com mais atenção.

Nesses casos, a psicologia oferece caminhos eficazes, como a exposição gradual ao escuro, técnicas de relaxamento e a criação de associações positivas com o ambiente. Com o tempo e o acompanhamento adequado, é possível reduzir o medo e melhorar a qualidade de vida.