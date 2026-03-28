A relação entre signos e personalidade sempre despertou curiosidade, mas a psicologia tem uma visão mais crítica sobre o tema. De acordo com especialistas ouvidos pelo portal Metrópoles, os signos fazem parte de um sistema de crenças popular, mas não possuem base científica comprovada para definir quem uma pessoa realmente é.

Segundo o psicólogo clínico comportamental Jaime Pinheiro Rabelo, associar comportamentos diretamente ao signo pode ser uma forma de evitar responsabilidade pessoal. Muitas pessoas utilizam características do zodíaco como justificativa para atitudes e emoções, o que pode dificultar o autoconhecimento e o desenvolvimento individual.

Apesar disso, os signos não são totalmente descartados pela psicologia. Eles podem funcionar como ferramentas simbólicas que ajudam na reflexão sobre a própria vida, estimulando o pensamento sobre traços de personalidade e padrões de comportamento. Nesse sentido, a astrologia pode ter um papel mais cultural e subjetivo do que científico.

No entanto, do ponto de vista técnico, a psicologia é clara: não existem evidências que comprovem que a posição dos astros no momento do nascimento determina a personalidade. Fatores como experiências de vida, ambiente social e histórico pessoal são muito mais determinantes na formação de quem somos.

Crença nos signos está ligada à busca por sentido e identidade

O sucesso dos signos ao longo dos anos está diretamente ligado à necessidade humana de encontrar explicações para comportamentos e emoções. A astrologia oferece respostas simples e acessíveis, o que faz com que muitas pessoas se identifiquem com as descrições e passem a utilizá-las como referência no dia a dia.

Especialistas apontam que o ideal é usar esse tipo de conteúdo com equilíbrio. Quando os signos são vistos apenas como entretenimento ou ferramenta de reflexão, podem até contribuir para o autoconhecimento. Porém, quando passam a limitar decisões ou justificar atitudes, deixam de ser inofensivos e podem atrapalhar o crescimento pessoal.