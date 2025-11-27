Após meses de negociações reservadas e movimentações intensas nos bastidores, o Fluminense concluiu a escolha de sua próxima fornecedora de material esportivo. A Puma foi a empresa escolhida e firmou contrato com o clube por cinco temporadas, colocando fim a uma disputa que envolveu gigantes do setor.

Bastidores de uma concorrência acirrada

Ao longo de 2024, a diretoria tricolor recebeu propostas e sondagens de diversas marcas interessadas em assumir o fornecimento de uniformes a partir de 2026. Entre elas, a Nike chegou a abrir diálogo e realizar mais de uma rodada de reuniões com o departamento de marketing, estudando formatos de parceria e possibilidades de exposição.

As conversas avançaram o suficiente para indicar interesse efetivo da empresa norte-americana, mas, apesar do peso internacional da marca e de uma oferta inicial competitiva, as tratativas não evoluíram para etapas finais. Outras fornecedoras também manifestaram interesse, impulsionadas pelo bom momento do clube em competições continentais e pela visibilidade projetada para o Mundial de Clubes de 2025. Nenhuma, porém, apresentou proposta considerada satisfatória.

Proposta robusta da Puma pesou na decisão

O diferencial da Puma foi uma abordagem mais agressiva na fase decisiva da negociação. Além de apresentar números avaliados como sólidos pela diretoria, a marca ofereceu um plano amplo de ativações comerciais e distribuição. A empresa já vinha ampliando investimento no futebol brasileiro, com presença em clubes como Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino, e viu no Fluminense uma oportunidade estratégica no eixo Rio-São Paulo.

Com contrato válido até o fim de 2030, a previsão é de que os novos uniformes comecem a ser utilizados nas primeiras competições de 2026. Como o vínculo atual com a Umbro segue ativo até 31 de dezembro, o anúncio oficial só deve ocorrer na virada do ano, respeitando cláusulas contratuais e garantindo continuidade às ações de marketing ainda em vigor.

Nova fase para o clube

Internamente, a diretoria avalia que a parceria representa um passo importante no processo de expansão institucional do Fluminense, especialmente após conquistas recentes que elevaram seu reconhecimento internacional. A expectativa é de que o acordo inaugure um ciclo de maior projeção global para o clube.

Com tudo encaminhado e o contrato já assinado, resta apenas a confirmação pública da parceria, que deve marcar uma mudança significativa no cenário comercial e esportivo tricolor.