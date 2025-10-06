O Brasil é o primeiro país fora dos Estados Unidos a receber os testes da MasSpec Pen System, uma caneta inovadora capaz de identificar câncer em questão de segundos. A pesquisa está sendo realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com o acompanhamento de 60 voluntários diagnosticados com tumores de pulmão e tireoide ao longo de 24 meses.

A tecnologia foi desenvolvida pela cientista brasileira Lívia Eberlin, fundadora da startup MS Pen Technologies. Com grande potencial para revolucionar o diagnóstico oncológico, o dispositivo permite verificar, em tempo real, se o tecido é cancerígeno, garantindo mais precisão nas cirurgias e aumentando as chances de recuperação dos pacientes.

O funcionamento do dispositivo é rápido e direto. Durante a cirurgia, o médico encosta a ponta da caneta no tecido suspeito, liberando uma pequena gota de água estéril que retém moléculas da superfície. Essas moléculas são enviadas imediatamente a um espectrômetro de massas, onde a inteligência artificial do sistema analisa os dados e os compara a um banco de informações já registrado.

Em apenas alguns segundos, o exame indica se as células são malignas ou saudáveis. Diferentemente das biópsias convencionais, que podem demorar dias, a MasSpec Pen fornece um diagnóstico instantâneo, possibilitando decisões cirúrgicas mais seguras, preservando tecidos saudáveis e diminuindo os riscos de complicações no pós-operatório.

Tipos de câncer mais habituais no Brasil

Os tipos de câncer mais comuns no Brasil variam conforme sexo, faixa etária e fatores de risco, mas de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio 2023–2025, os mais habituais são:

Câncer de pele não melanoma – é o mais frequente no país, associado principalmente à exposição solar sem proteção.

Câncer de mama – mais comum entre mulheres, especialmente após os 40 anos.

Câncer de próstata – o mais frequente entre os homens.

Câncer de cólon e reto (colorretal) – afeta homens e mulheres, com relação a dieta, sedentarismo e histórico familiar.

Câncer de pulmão – muito associado ao tabagismo, mas também a fatores ambientais.

Câncer do colo do útero – entre as mulheres, fortemente relacionado à infecção persistente pelo HPV.