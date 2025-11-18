Reykjavik, capital da Islândia, foi eleita a cidade mais segura do mundo para viagens em 2026. O resultado faz parte do ranking anual da seguradora de viagens americana Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP). Copenhague, na Dinamarca, ficou em segundo lugar, enquanto Zurique, na Suíça, ocupou a terceira posição.
O estudo comparou a capital islandesa a um “estádio sem assentos ruins”. Segundo a GeoSure Global, plataforma de informações geográficas voltada à segurança de viajantes, todos os bairros de Reykjavik são considerados excepcionalmente seguros.
A segunda colocada, Copenhague, é descrita como uma cidade cosmopolita que transmite sensação de aconchego e acolhimento. Já Zurique, em terceiro lugar, é apresentada como um município relativamente compacto, mas que passa sensação de amplitude, contando ainda com atendimento médico acessível.
O levantamento da BHTP levou em consideração fatores como segurança pública, infraestrutura de saúde, riscos naturais, qualidade das estradas e proteção contra crimes comuns, oferecendo uma visão completa sobre a experiência do viajante.
Para quem planeja férias, essas informações são valiosas, ajudando a escolher destinos que não apenas encantam pelas atrações turísticas, mas que também oferecem tranquilidade e bem-estar durante a estadia. Viajar para lugares reconhecidos pela segurança permite aproveitar melhor a viagem, sem preocupações com imprevistos ou riscos desnecessários.
As 15 cidades mais seguras do mundo segundo a BHTP
- Reykjavik (Islândia)
- Copenhague (Dinamarca)
- Zurique (Suíça)
- Amsterdã (Holanda)
- Honolulu (Havaí, Estados Unidos)
- Sydney (Austrália)
- Barcelona (Espanha)
- Lisboa (Portugal)
- Tóquio (Japão)
- Dublin (Irlanda)
- Veneza (Itália)
- Seul (Coreia do Sul)
- Londres (Reino Unido)
- Singapura (Singapura)
- São Francisco (Califórnia, Estados Unidos)
