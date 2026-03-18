A jiboia e a sucuri são duas serpentes bastante conhecidas no Brasil, mas apresentam diferenças importantes em tamanho, habitat e comportamento. A jiboia é uma cobra de porte médio a grande, podendo chegar a cerca de 3 a 4 metros de comprimento. Já a sucuri é considerada uma das maiores cobras do mundo, podendo ultrapassar os 7 metros e pesar mais de 100 quilos.

Outra diferença marcante está no ambiente em que vivem. A jiboia é mais versátil e pode ser encontrada em diversos biomas, como florestas, cerrados e até áreas próximas a cidades. Por outro lado, a sucuri é altamente adaptada à vida aquática, sendo comum em rios, lagos e regiões alagadas, especialmente na Amazônia e no Pantanal.

No comportamento, ambas são cobras não peçonhentas e utilizam a constrição para capturar suas presas, ou seja, enrolam o corpo para sufocar o animal antes de engolir. No entanto, a sucuri costuma caçar presas maiores, como capivaras e até jacarés, enquanto a jiboia se alimenta principalmente de aves e pequenos mamíferos.

Apesar da fama assustadora, as duas espécies raramente representam perigo para humanos, a menos que se sintam ameaçadas. Na maioria dos casos, preferem fugir do contato com pessoas, desempenhando um papel importante no equilíbrio ambiental ao controlar populações de outros animais.

Habitat, tamanho e hábitos explicam as principais diferenças

Enquanto a jiboia pode subir em árvores e tem hábitos mais terrestres, a sucuri passa grande parte do tempo dentro da água, utilizando seu corpo robusto para se movimentar com facilidade em ambientes alagados. Essa adaptação faz com que ela seja uma excelente predadora em seu habitat natural.

Além disso, o tamanho é um fator decisivo para diferenciar as duas. A sucuri impressiona pela força e dimensão, sendo frequentemente associada a histórias e lendas, enquanto a jiboia, apesar de grande, é mais comum e menos imponente, aparecendo com mais frequência em áreas próximas à presença humana.