Recentemente, o narrador Luis Roberto, da Globo, anunciou que foi diagnosticado com neoplasia na região cervical, um tipo de tumor no pescoço. Por isso, ele precisará se afastar da narração da Copa do Mundo deste ano para focar no tratamento.

A neoplasia cervical é um crescimento anormal de células que pode ocorrer em diferentes partes do pescoço, como a garganta (faringe), a laringe (voz), a tireoide ou nos linfonodos (ínguas). Esse crescimento pode ser benigno, quando as células crescem lentamente e sem invadir outros tecidos, ou maligno, quando se trata de câncer e há risco de espalhar para outras áreas do corpo.

É considerada uma condição séria porque a região do pescoço concentra estruturas importantes para a respiração, deglutição e fala. Detectar o tumor precocemente é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento e evitar complicações.

Alguns hábitos e condições aumentam as chances de desenvolvimento da doença, como tabagismo e consumo de álcool, e infecção pelo vírus HPV.

Sinais de alerta e tratamento

Alguns sintomas que podem indicar a presença desse tumor incluem:

Caroços no pescoço que não somem

Rouquidão ou mudanças na voz

Dificuldade para engolir

Perda de peso sem explicação

É importante procurar um médico ao notar qualquer um desses sinais. Quanto ao tratamento, depende do tipo e da gravidade da neoplasia, podendo incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia. Quando identificada cedo, a recuperação tende a ser mais eficaz.