Construir uma casa é um dos maiores investimentos que uma família pode fazer, e calcular o custo de forma precisa é fundamental para planejar o orçamento. Para uma residência de 150 metros quadrados, diversos fatores influenciam o valor final, como o padrão de acabamento, a localização do terreno, os materiais escolhidos e a mão de obra envolvida.

Além disso, é importante considerar despesas adicionais que podem surgir ao longo da obra, como projetos arquitetônicos, taxas de aprovação junto à prefeitura, ligações de água, luz e esgoto, e eventuais ajustes no terreno. O custo também varia de acordo com o tipo de construção — se será convencional, com alvenaria, ou em sistemas mais modernos, como steel frame ou pré-moldados.

Ter uma estimativa detalhada de cada etapa ajuda a manter o orçamento sob controle e evita atrasos ou gastos inesperados durante a construção. De acordo com especialistas em construção civil, o custo para construir uma casa de 150 metros quadrados pode variar bastante conforme o padrão de acabamento:

Padrão econômico: Entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por metro quadrado, totalizando aproximadamente R$ 225 mil a R$ 375 mil. Esse padrão inclui materiais básicos, acabamentos simples e menor detalhamento estético.

Padrão médio: Entre R$ 2.500 e R$ 4.000 por metro quadrado, resultando em cerca de R$ 375 mil a R$ 600 mil. Aqui, são utilizados materiais de qualidade intermediária, com atenção a conforto e estética.

Padrão alto/luxo: Acima de R$ 4.000 por metro quadrado, podendo ultrapassar R$ 600 mil. Esse nível inclui acabamentos sofisticados, materiais premium e projetos arquitetônicos detalhados.

Essas estimativas servem como referência inicial, mas o valor final dependerá da região, do tipo de terreno, da complexidade do projeto e da contratação de profissionais qualificados. Além dos materiais e da mão de obra, diversos custos adicionais devem ser planejados e incluídos no orçamento inicial, tais como taxas para obtenção de alvarás e licenças ambientais.