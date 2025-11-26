Porto Alegre está prestes a receber mais um grande espetáculo musical. O estádio Beira-Rio, palco de apresentações que marcaram a história da capital gaúcha, foi confirmado como sede de um dos shows da nova turnê mundial do Guns N’ Roses. O anúncio oficial, divulgado nesta segunda-feira pelo portal GZH, revelou parte do roteiro da “Roses World Tour 2026”, que passará por 41 cidades ao redor do mundo, incluindo nove brasileiras.

De acordo com o cronograma publicado pela banda, o show na capital gaúcha está agendado para o dia 1º de abril de 2026, uma quarta-feira, colocando novamente Porto Alegre na rota dos grandes eventos internacionais.

Possível impacto no calendário esportivo

A escolha do Beira-Rio para a apresentação deve gerar atenção extra da direção do Internacional, já que datas de meio de semana são tradicionalmente reservadas pela CBF e Conmebol para partidas de competições nacionais e continentais. Com um calendário apertado devido à pausa prevista para a Copa do Mundo, a possibilidade de conflito é real.

Caso a marcação de jogos coincida com o show, o clube poderá ser obrigado a transferir uma partida para outro estádio ou negociar alternativas com os organizadores do evento. A tendência é que o Inter acompanhe de perto a elaboração da tabela e tente evitar um confronto em casa na data marcada.

Definições só devem ocorrer após o Brasileirão

Apesar da preocupação antecipada, as decisões práticas sobre a temporada 2026 só serão tratadas a partir de dezembro, quando o Campeonato Brasileiro chegar ao fim. No momento, o principal foco do Internacional é a reta final da competição e a luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Com tempo suficiente para ajustes e negociações, o clube deve preparar sua logística para conciliar calendário esportivo e programação cultural, mantendo o Beira-Rio como um dos mais importantes palcos multifuncionais do país.