Após o recesso prolongado proporcionado pelo Carnaval, cresce a expectativa entre os brasileiros para o próximo feriado de 2026 que, assim como a celebração de fevereiro, também deve resultar em um período de descanso extendido.
Afinal, na primeira semana de abril, será comemorado o dia da Paixão de Cristo, que é popularmente conhecido como a “Sexta-Feira Santa”. De origem cristã, a data relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo e é visto como um dia de reflexão para muitos fiéis.
A data, que neste ano, será celebrada no dia 3 de abril, é considerada feriado nacional em muitos países, incluindo o Brasil. Por isso, o fim de semana começará mais cedo para muitos trabalhadores na próxima semana.
Vale destacar ainda que alguns estados decidiram decretar ponto facultativo na quinta-feira (2) e, assim, não só permitir que muitos cidadãos se preparem com antecedência para a chegada do Tríduo Pascal, mas também possam desfrutar de um período de descanso ainda maior. São eles (via Veja):
- Acre;
- Alagoas;
- Amazonas;
- Ceará;
- Maranhão;
- Mato Grosso do Sul;
- Minas Gerais;
- Pará;
- Paraíba;
- Paraná;
- Piauí;
- Rio Grande do Norte;
- Rondônia;
- Santa Catarina;
- Sergipe.
Além da Páscoa: abril conta com mais um feriado prolongado
É importante ressaltar que o quarto mês do ano será marcado por diversas oportunidades de descanso, pois no dia 21 de abril, também será celebrado o Dia de Tiradentes, que homenageia, Joaquim José da Silva Xavier, o líder da Inconfidência Mineira.
A data coincidiu com uma terça-feira, o que já garantirá uma semana mais curta para trabalhadores e estudantes. Contudo, assim como no caso da Páscoa, algumas federações também ampliaram o período de descanso ao decretar ponto facultativo para o dia 20. São elas:
- Amapá;
- Amazonas;
- Bahia;
- Distrito Federal;
- Goiás;
- Mato Grosso do Sul;
- Minas Gerais;
- Pará;
- Paraíba;
- Paraná;
- Rio de Janeiro;
- Rio Grande do Norte;
- Rondônia;
- Roraima;
- Santa Catarina;
- Tocantins.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário