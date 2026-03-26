Após o recesso prolongado proporcionado pelo Carnaval, cresce a expectativa entre os brasileiros para o próximo feriado de 2026 que, assim como a celebração de fevereiro, também deve resultar em um período de descanso extendido.

Afinal, na primeira semana de abril, será comemorado o dia da Paixão de Cristo, que é popularmente conhecido como a “Sexta-Feira Santa”. De origem cristã, a data relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo e é visto como um dia de reflexão para muitos fiéis.

A data, que neste ano, será celebrada no dia 3 de abril, é considerada feriado nacional em muitos países, incluindo o Brasil. Por isso, o fim de semana começará mais cedo para muitos trabalhadores na próxima semana.

Vale destacar ainda que alguns estados decidiram decretar ponto facultativo na quinta-feira (2) e, assim, não só permitir que muitos cidadãos se preparem com antecedência para a chegada do Tríduo Pascal, mas também possam desfrutar de um período de descanso ainda maior. São eles (via Veja):

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Ceará;

Maranhão;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Pará;

Paraíba;

Paraná;

Piauí;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Santa Catarina;

Sergipe.

Além da Páscoa: abril conta com mais um feriado prolongado

É importante ressaltar que o quarto mês do ano será marcado por diversas oportunidades de descanso, pois no dia 21 de abril, também será celebrado o Dia de Tiradentes, que homenageia, Joaquim José da Silva Xavier, o líder da Inconfidência Mineira.

A data coincidiu com uma terça-feira, o que já garantirá uma semana mais curta para trabalhadores e estudantes. Contudo, assim como no caso da Páscoa, algumas federações também ampliaram o período de descanso ao decretar ponto facultativo para o dia 20. São elas:

Amapá;

Amazonas;

Bahia;

Distrito Federal;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Pará;

Paraíba;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Roraima;

Santa Catarina;

Tocantins.