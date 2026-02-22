Lançado originalmente na década de 1990, o Fiat Uno Mille foi um verdadeiro marco para a indústria automobilística nacional, tendo se popularizado entre os brasileiros por conta de seu baixo custo de manutenção, robustez e, sobretudo, preço acessível.

É importante lembrar que, para custar menos, o veículo adotou um design mais minimalista e abriu mão de diversos itens, como o revestimento interno. Com isso, mesmo tratando-se de um 0 km, o Fiat Uno Mille custava por volta de R$ 7.250.

Considerando que os valores de carros populares partem de cerca de R$ 75 mil em 2026, o montante cobrado parece irrisório. Todavia, é fundamental destacar que, caso o Fiat Uno Mille fosse lançado atualmente, a situação não seria muito diferente.

Afinal, além de ser necessário corrigir o valor pela inflação atual (IPCA), vale lembrar que o veículo precisaria passar por uma readaptação para se adequar à exigências legais de segurança, sustentabilidade e conforto que não existiam na época de seu lançamento, o que também elevaria seu preço.

Levando em conta todos estes fatores, estima-se que o custo do Fiat Uno Mille ultrapassaria os R$ 83 mil caso o carro fosse lançado em 2026 e, com isso, o modelo perderia seu posto como um excelente “carro de entrada”.

Valor atual do Fiat Uno supera o de populares modernos

Além de superar seu próprio valor original em mais de 10 vezes, o montante cobrado por um Fiat Uno Mille lançado em 2026 também fica acima de outros modelos considerados populares, que por sua vez, podem oferecer muito mais conforto.

Veículos como o Citroën C3 Live, o Renault Kwid Zen e o Fiat Mobi Like, por exemplo, podem ser encontrados por valores que variam entre R$ 75.990 a R$ 81.060, destacando-se assim como opções mais acessíveis.

Além disso, carros já considerados clássicos, mas lançados após o Fiat Uno Mille, ainda podem ser encontrados no mercado de usados em boas condições e com valores mais acessíveis. Desta forma, um eventual relançamento do modelo representaria um tiro no pé.