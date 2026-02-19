Deixar o ar-condicionado ligado durante toda a noite, cerca de 8 horas de uso contínuo, pode pesar no bolso, dependendo do modelo do aparelho e da tarifa de energia da sua região. Em um exemplo comum de um ar-condicionado de 9.000 BTUs, ligado por 8 horas diárias ao longo de um mês, o gasto de energia pode ficar entre aproximadamente R$ 45 e R$ 67, dependendo do valor do kWh na sua conta de luz.

Esse valor é apenas uma estimativa média, já que aparelhos diferentes consomem energia de forma distinta. Ar-condicionados com maior potência ou menor eficiência energética tendem a usar mais eletricidade por hora, elevando o custo total no fim do mês. Consumidores também podem perceber variação no gasto conforme o clima: dias mais quentes exigem mais trabalho do aparelho para resfriar o ambiente.

Uma maneira de estimar esse custo é multiplicar a potência do seu ar-condicionado em quilowatts pelo número de horas usado e pelo valor do kWh na sua conta, o que fornece o consumo em kWh e o custo correspondente. Em aparelhos maiores ou com tecnologia mais antiga, esse cálculo pode resultar em valores significativamente maiores — por isso é importante considerar a eficiência energética antes da compra.

Além do gasto direto com eletricidade, especialistas recomendam medidas simples para reduzir o uso de energia, como manter portas e janelas fechadas durante o uso, ajustar a temperatura para níveis confortáveis sem exageros e fazer a limpeza regular dos filtros. Essas práticas ajudam a otimizar o desempenho do ar-condicionado e podem diminuir o impacto dele na sua conta de luz.

Dicas para economizar energia durante a noite

Pequenas mudanças de hábito podem reduzir significativamente o impacto do ar-condicionado na conta de luz. Ajustar a temperatura para algo entre 23 °C e 25 °C, por exemplo, evita que o aparelho trabalhe no máximo da capacidade durante toda a madrugada. Utilizar a função “sleep”, quando disponível, também ajuda a diminuir gradualmente a potência ao longo da noite.

Outra medida importante é manter a manutenção em dia, especialmente a limpeza dos filtros, que garante melhor circulação de ar e evita esforço excessivo do equipamento. Além disso, optar por modelos com selo Procel de eficiência energética e tecnologia inverter pode representar economia considerável no longo prazo, já que esses aparelhos consomem menos energia para manter a temperatura estável.