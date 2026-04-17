Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen fizeram história ao realizar um sobrevoo lunar que marcou o retorno da humanidade à Lua depois de mais de 50 anos. Além do feito histórico, uma das curiosidades mais comuns é entender quanto eles ganham para participar de uma missão como essa.

Os três astronautas americanos, Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, recebem entre US$ 104 mil e US$ 161 mil por ano, o que dá aproximadamente de R$ 520 mil a R$ 805 mil por ano, considerando uma conversão média. Isso equivale a cerca de R$ 43 mil a R$ 67 mil por mês.

Já Jeremy Hansen faz parte da Agência Espacial Canadense, e o salário dele, em média, fica entre C$ 97 mil e C$ 189 mil por ano, o que equivale a aproximadamente R$ 360 mil a R$ 700 mil anuais, dependendo da cotação e do nível do cargo.

Porém, mesmo participando de uma missão histórica como a Artemis II, não existe bônus extra. O salário é fixo e funciona como qualquer outro emprego público especializado.

Uma missão histórica

O mundo todo acompanhou de perto a missão que foi do dia 1º até o dia 10 de abril. O voo marcou o primeiro sobrevoo lunar tripulado do programa Artemis e serviu para avaliar sistemas da espaçonave, sendo um passo importante para futuras viagens com pouso na Lua.