Quando alguém pergunta quanto é preciso ganhar para ser considerado classe média no Brasil, a resposta depende da renda total da família, ou seja, tudo o que entra na casa somando os ganhos de todos que moram juntos.

De acordo com estudos econômicos, como os da FGV Social, a população é dividida em faixas de renda para entender melhor a realidade financeira das famílias. Nesse modelo, a classe média, chamada de classe C, reúne famílias que recebem, no total, entre R$ 2.500 e R$ 10.800 por mês.

Entendendo cada faixa

De maneira geral, a divisão, segundo a FGV Social, pode ser vista assim:

Famílias com até cerca de R$ 1.600 por mês estão na faixa mais baixa de renda;

estão na faixa mais baixa de renda; Entre aproximadamente R$ 1.600 e R$ 2.500 , está um grupo intermediário;

, está um grupo intermediário; De R$ 2.500 até cerca de R$ 10.800 , fica a chamada classe média;

, fica a chamada classe média; Acima disso, a renda passa a ser considerada média alta ou alta, dependendo do valor.

Custo de vida muda tudo

Mesmo que existam esses números como referência, eles não funcionam da mesma forma em todo o país, já que o custo de vida varia bastante entre as cidades. Em lugares como São Paulo, por exemplo, o dinheiro costuma render menos por causa de despesas mais altas com moradia, transporte e alimentação. Já em cidades menores, a mesma renda pode até sobrar no orçamento no final do mês.