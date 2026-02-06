O atacante Cristiano Ronaldo completou 41 anos nesta quinta-feira (5). O astro celebra o aniversário em 2026 em meio a um momento de instabilidade no Al-Nassr e já considera a possibilidade de deixar a Arábia Saudita. Paralelamente, mantém vivos os objetivos de disputar mais uma Copa do Mundo e alcançar a marca histórica de mil gols na carreira.

A insatisfação de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr seria grande, a ponto de o jogador se recusar a entrar em campo por discordar dos rumos do clube sob a gestão do Fundo de Investimento Público (PIF). O fundo, que se tornou acionista majoritário em 2023, teria decidido reduzir investimentos após janelas de transferências com altos gastos.

Diante desse contexto, o português teria sido sondado por franquias da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos, e por clubes europeus, mas nenhuma oferta formal foi apresentada até o momento. O vínculo do atacante com o Al-Nassr prevê uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros.

Cristiano Ronaldo tem como meta disputar a sexta Copa do Mundo com a seleção de Portugal, e uma troca de clube inesperada poderia comprometer sua preparação para esse desafio. Paralelamente, o atacante também busca alcançar a marca de mil gols na carreira profissional: com 961 ao total, o astro precisa balançar as redes mais 39 vezes.

Gols de Cristiano Ronaldo por clubes e Seleção

Sporting: 5 gols em 33 jogos

Manchester United: 145 gols em 346 jogos

Real Madrid: 450 gols em 438 jogos

Juventus: 101 gols em 134 jogos

Al-Nassr: 117 gols em 130 jogos

Seleção Portuguesa: 143 gols em 226 jogos