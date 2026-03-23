Um avião militar caiu nesta segunda-feira (23) na região de Puerto Leguízamo, na Colômbia, deixando dezenas de vítimas, segundo informações do governo colombiano. A aeronave transportava tropas da Força Aérea em um voo de rotina quando ocorreu o acidente.

Segundo informações do g1, o jornal colombiano El Caracol divulgou que o avião teria enfrentado dificuldades durante uma manobra ou ao tentar ganhar altitude logo após a decolagem, o que pode ter provocado a queda.

Número de vítimas e resgate

Autoridades informaram que o avião levava aproximadamente 110 militares. Equipes de resgate foram imediatamente enviadas ao local, realizando a retirada de sobreviventes e oferecendo atendimento médico.

Segundo informações da Reuters e reproduzidas pelo g1, até o momento, cerca de 57 pessoas foram resgatadas com vida, mas ainda não há um balanço oficial sobre mortos ou feridos.

Próximos passos

Agora, as autoridades irão iniciar uma análise do registro de voo, inspeção da aeronave e depoimentos de sobreviventes. Enquanto isso, hospitais da região recebem os feridos e equipes humanitárias prestam suporte às famílias afetadas.