A Semana Santa deve ser marcada por interrupções no fornecimento de energia elétrica exclusivamente no estado de Roraima, conforme aviso da concessionária responsável. Os cortes são programados e fazem parte de um cronograma de manutenção preventiva que ocorre entre os dias 29 de março e 4 de abril, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço e evitar falhas mais graves na rede elétrica.

De acordo com o comunicado, seis municípios serão afetados: Boa Vista, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, São Luiz do Anauá e Pacaraima. Nessas localidades, os desligamentos ocorrerão em horários específicos e podem atingir bairros, comunidades e áreas rurais ao longo da semana.

Segundo a empresa responsável, os serviços incluem substituição de postes, troca de transformadores e ajustes na rede elétrica. Essas intervenções são consideradas essenciais para reforçar a infraestrutura e garantir maior estabilidade no fornecimento de energia, reduzindo o risco de apagões inesperados no futuro.

Apesar de serem temporários, os cortes podem causar transtornos para moradores e comerciantes durante o feriado prolongado. Por isso, a orientação é que a população fique atenta aos horários divulgados e se organize com antecedência, evitando prejuízos e adotando medidas simples, como manter equipamentos desligados durante os períodos sem energia.

Manutenção preventiva exige atenção dos moradores

A programação de desligamentos em Roraima reforça a importância de acompanhar os avisos oficiais para evitar surpresas durante a Semana Santa. Como os cortes ocorrem em horários definidos, moradores das cidades afetadas podem se organizar com antecedência, reduzindo impactos em atividades domésticas e profissionais.

Além disso, comerciantes e prestadores de serviço devem redobrar a atenção, especialmente aqueles que dependem diretamente de energia elétrica para funcionamento. Medidas simples, como o uso de equipamentos de proteção e planejamento de horários, podem fazer a diferença para atravessar o período com menos prejuízos.