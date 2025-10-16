Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro começam no dia 20 e seguem até 31 de outubro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Mantendo-se como o principal programa de transferência de renda do governo federal, o Bolsa Família continua oferecendo benefícios extras que podem aumentar o valor total recebido pelas famílias.

Neste mês, o grande destaque é o bônus de até R$ 150 destinado a famílias com crianças de até seis anos, reforçando o compromisso do programa com o desenvolvimento infantil e a segurança alimentar. O pagamento combina parcelas fixas e variáveis, conforme o perfil de cada família, e o valor médio do benefício segue em torno de R$ 600 por núcleo familiar.

O Benefício Primeira Infância (BPI) é voltado a famílias com crianças de até seis anos registradas e com dados atualizados no CadÚnico. Cada criança garante um acréscimo de R$ 150, valor acumulável no mesmo núcleo familiar — por exemplo, uma mãe com três filhos nessa faixa etária pode receber R$ 450 a mais no benefício.

Além do Benefício Primeira Infância, o programa também contempla outros adicionais que ampliam o apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade. Entre eles estão o Benefício Variável Familiar, voltado a gestantes, nutrizes e jovens de 7 a 18 anos, e o Benefício Extraordinário de Transição, que garante que nenhuma família receba menos do que ganhava no antigo Auxílio Brasil.

O governo reforça a importância de manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único, pois é com base nessas informações que os valores são calculados e os adicionais concedidos. A atualização pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou prefeituras municipais.