Manter o teto sobre a cabeça ficou significativamente mais caro para os brasileiros ao longo do último ano. Dados recentes do índice Fipezap, que monitora anúncios em diversas plataformas digitais, apontam que o mercado de locação residencial experimentou uma valorização que superou, com folga, os índices oficiais de inflação. O movimento consolida uma tendência de encarecimento que vem ganhando força nos últimos anos, transformando o planejamento financeiro das famílias de norte a sul do país.

A evolução dos valores na última década

Para compreender o cenário atual, é fundamental observar a trajetória dos preços nos últimos dez anos. Entre 2015 e 2017, o Brasil viveu um período de retração, no qual os novos contratos de aluguel apresentaram deflação, dando um fôlego temporário aos inquilinos. Logo em seguida, no intervalo entre 2018 e 2021, o mercado imobiliário ensaiou uma recuperação com reajustes considerados discretos. No entanto, o verdadeiro ponto de virada ocorreu a partir de 2022, quando os custos iniciaram uma escalada acelerada que não deu sinais de trégua até o encerramento de 2025.

O descompasso entre locação e inflação

O balanço final de 2025 revelou um aumento médio de 9,44% nos aluguéis em território nacional. Esse percentual é motivo de alerta por representar mais do que o dobro do IPCA, o indicador que mede a inflação oficial do país. Além disso, a subida nos preços das locações superou drasticamente a valorização dos imóveis colocados à venda no mesmo período. Isso demonstra que a procura por moradia via aluguel está muito mais aquecida e desequilibrada do que o mercado de aquisição de propriedades.

Um cenário de altas quase absoluto nas capitais

A pressão nos custos de moradia não foi um fenômeno isolado, atingindo de forma generalizada 21 das 22 capitais acompanhadas pelo levantamento. Nesse mapa de altas constantes, a única exceção foi Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que registrou uma queda nos valores médios. No restante das grandes cidades, a realidade é de negociações cada vez mais apertadas para quem busca um novo lar, com o mercado de capitais reagindo à forte demanda urbana.

Os motivos por trás do encarecimento

Especialistas apontam que a manutenção de taxas de juros elevadas é o principal motor econômico dessa alta. Com o financiamento da casa própria mais caro e difícil de acessar, muitas famílias são obrigadas a adiar a compra definitiva, o que sobrecarrega o sistema de locação. Paralelamente, observa-se uma mudança comportamental significativa: o brasileiro está repensando a prioridade da propriedade em favor da flexibilidade. Essa união entre a barreira do crédito e novos estilos de vida cria o cenário ideal para que os preços continuem subindo acima da inflação média.