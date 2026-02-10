As famílias que passam a integrar o Bolsa Família recebem uma comunicação oficial confirmando a inclusão no programa social do governo federal. A notificação é enviada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) diretamente para o endereço informado no Cadastro Único e traz orientações importantes para os novos beneficiários.

Carta confirma entrada no programa

O documento enviado pelo correio informa que a família foi selecionada para receber o benefício e apresenta o calendário anual de pagamentos. Junto à carta, também é encaminhada uma cartilha com explicações sobre como acessar o dinheiro, seja por saque ou movimentação digital. Atualmente, o valor mínimo repassado é de R$ 600 por família, podendo ser maior conforme a composição familiar.

Caso a carta não chegue, mesmo com a família atendendo aos critérios exigidos, a recomendação é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a prefeitura do município. A ausência da correspondência pode indicar pendências ou dados desatualizados no Cadastro Único.

Consulta também pode ser digital

Apesar do envio da notificação física, o acompanhamento da situação do benefício não depende apenas da carta. A Caixa Econômica Federal disponibiliza canais digitais para consulta, como o aplicativo Bolsa Família, além da Central de Atendimento, pelo telefone 111. Nesses meios, é possível verificar se o benefício foi aprovado, datas de pagamento e valores disponíveis.

Para participar do programa, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218. O valor básico é garantido, mas há adicionais destinados a crianças, adolescentes, gestantes e outros perfis previstos nas regras do Bolsa Família.

Datas de pagamento em fevereiro de 2026

Os pagamentos seguem o número final do NIS (Número de Identificação Social). Em fevereiro de 2026, os depósitos começam no dia 12 para quem tem NIS final 1 e seguem até o dia 27, quando recebem os beneficiários com NIS terminado em 0. As datas avançam em dias úteis, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo federal.

Manter os dados atualizados é essencial para garantir o recebimento correto do benefício.