Se você tem dívidas com o Nubank, este comunicado deve ser lido hoje. O Serasa divulgou, em seu portal oficial, condições especiais de negociação para clientes da fintech, incluindo descontos de até 99%, parcelamentos a partir de R$ 9,90 e pagamento via PIX. Essas oportunidades visam facilitar a regularização das pendências de maneira rápida e segura.

O comunicado alerta que a oferta é válida por tempo limitado, e os clientes devem acessar o Serasa Limpa Nome ou o próprio aplicativo do Nubank para conferir as condições e iniciar a negociação. A medida busca não apenas quitar dívidas, mas também restaurar o crédito dos consumidores, permitindo que retomem o acesso a serviços financeiros de forma mais tranquila.

Além disso, o Serasa destaca que o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes ou conforme o valor negociado, e que o pagamento via PIX garante rapidez e praticidade. Para aproveitar os benefícios, é essencial verificar o quanto antes a situação da dívida e escolher a melhor opção de acordo com o orçamento pessoal.

Nubank se torna a empresa mais valiosa do Brasil

O Nubank se tornou a empresa brasileira mais valiosa na terça-feira (28.out.2025), ao ultrapassar a Petrobras e alcançar US$ 77,75 bilhões em valor de mercado, o equivalente a R$ 415 bilhões na cotação atual.

Segundo o Companies Market Cap, a Nu Holdings lidera o ranking das empresas brasileiras por capitalização de mercado, à frente de grandes bancos como Itaú Unibanco (US$ 73,59 bilhões), BTG Pactual (US$ 50,67 bilhões), Banco Santander Brasil (US$ 41,76 bilhões) e Bradesco (US$ 34,35 bilhões).