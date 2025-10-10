Usuários do WhatsApp precisam redobrar a atenção: um novo vírus está se espalhando rapidamente e já preocupa especialistas em segurança digital. Chamado de Sorvepotel, o malware é capaz de roubar senhas bancárias, assumir o controle do computador e até se espalhar automaticamente por meio de mensagens enviadas a contatos e grupos no aplicativo.

O golpe se disfarça em links e arquivos aparentemente inofensivos, mas, uma vez aberto, pode comprometer completamente os dados e o dispositivo da vítima. O Sorvepotel se propaga de forma silenciosa, explorando a confiança entre os contatos do WhatsApp.

Assim que infecta um aparelho, ele envia automaticamente mensagens com links maliciosos para amigos e familiares da vítima, incentivando-os a clicar no conteúdo. Muitas vezes, essas mensagens imitam promoções de grandes marcas, sorteios falsos ou atualizações do próprio aplicativo, o que torna o golpe ainda mais convincente.

De acordo com especialistas em cibersegurança, o vírus consegue registrar tudo o que o usuário digita, capturar imagens da tela e até acessar arquivos pessoais armazenados no dispositivo. Além disso, ele é projetado para driblar antivírus comuns, o que dificulta sua detecção imediata. Por isso, é essencial que os usuários evitem clicar em links suspeitos.

Como se proteger do vírus Sorvepotel

Para evitar ser vítima do Sorvepotel, os especialistas recomendam desconfiar de qualquer mensagem que contenha links, mesmo que venha de um contato conhecido. É fundamental não baixar arquivos de origem duvidosa e verificar sempre o endereço dos sites antes de inserir informações pessoais ou bancárias.

Outra dica importante é manter o antivírus e o sistema operacional sempre atualizados, já que as versões mais recentes costumam conter correções contra ameaças desse tipo. Além disso, é essencial ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp e em outros aplicativos sensíveis, como bancos e e-mails.