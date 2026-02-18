Os carros 1.0 voltaram a ganhar espaço no mercado brasileiro, agora equipados com tecnologias que melhoram desempenho e eficiência, como motores turbo e redução de peso estrutural. Se antes eram vistos apenas como modelos urbanos e econômicos, hoje alguns deles surpreendem pela agilidade.

No ranking de aceleração de 0 a 100 km/h entre os modelos “mil” com dados divulgados pelas fabricantes, os turbinados dominam as primeiras posições. No topo da lista está o Volkswagen up! TSI, que faz de 0 a 100 km/h em apenas 9,1 segundos, garantindo o posto de 1.0 mais rápido do Brasil.

Logo atrás aparecem o Ford Fiesta hatch Ecoboost, com 9,6 segundos, e o Volkswagen Golf 1.0 TSI, que cumpre a prova em 9,7 segundos. Fechando o grupo dos quatro mais rápidos está o Hyundai HB20 Turbo, com 11,2 segundos.

Entre os modelos aspirados — sem turbo — o destaque fica para o Volkswagen Gol 1.0, que acelera até 100 km/h em 12,3 segundos, sendo o mais ágil nessa categoria. Na sequência aparecem o Volkswagen up! 1.0 (12,4 s), o Fiat Uno 1.0 (12,5 s) e o Chevrolet Prisma 1.0 (12,7 s), mostrando que ainda há competitividade mesmo entre os motores tradicionais.

Entre os sedãs e compactos mais acessíveis, completam o ranking o Volkswagen Voyage 1.0, com 12,9 segundos, e o Fiat Mobi 1.0, que registra 13,4 segundos na aceleração. O levantamento reforça que, com a evolução dos motores 1.0, especialmente os turbinados, o segmento deixou de ser apenas sinônimo de economia para também entregar desempenho competitivo no dia a dia.