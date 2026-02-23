O aguardado Toyota GR Yaris finalmente abriu pré-venda no país, mas o valor surpreende: R$ 354.990. Anunciado meses atrás como uma das principais atrações da marca japonesa para o mercado brasileiro, o modelo chega em edição limitada a 198 unidades, sendo metade com câmbio manual e metade automático, ambas versões tabeladas no mesmo preço.

Conjunto mecânico de competição

O compacto traz sob o capô um motor 1.6 turbo de três cilindros que desenvolve 304 cv e 40,8 kgfm de torque, entregando números idênticos aos do Toyota GR Corolla. O propulsor conta com reforços internos, injeção direta e sistemas extras de resfriamento para manter a temperatura sob controle.

O veículo leve, com pouco mais de 1.300 kg, alia potência e baixo peso para entregar aceleração digna de esportivos maiores. A marca indica desempenho na casa dos 5 segundos no 0 a 100 km/h, com velocidade máxima limitada a 230 km/h.

A design mistura componentes de diferentes plataformas globais da Toyota, solução que ajudou o modelo a ganhar notoriedade no World Rally Championship, principal vitrine do rali mundial.

Estilo e pacote completo

O desenho segue a configuração europeia, com para-choque dianteiro de grandes entradas de ar e traseira marcada por lanternas horizontais integradas e duas saídas de escapamento. Por dentro, o ambiente é voltado ao motorista, com painel digital de 12,3 polegadas e acabamento esportivo.

A lista de equipamentos inclui ar-condicionado de duas zonas, chave presencial, oito airbags e pacote de assistências Toyota Safety Sense. A garantia parte de cinco anos e pode chegar a dez, mediante revisões na rede autorizada.