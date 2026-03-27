Embora não seja impossível alcançar a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a tarefa pode ser extremamente árdua, já que, por representar 20% da nota final, sua correção é extremamente rigorosa.

Contudo, para o estudante Lucas Rodrigues, de apenas 21 anos, não só foi possível conquistar a cobiçada pontuação, como isso ocorreu de maneira inusitada, considerando as referências utilizadas em seu texto na prova de 2025.

Isso porque, para introduzir o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, cobrado pela avaliação, o jovem decidiu citar o livro A Casa dos Budas Ditosos, do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, lançado originalmente em 1999.

Em entrevista à coluna “Guia do Estudante”, do portal Abril Educação, Lucas revelou ter utilizado o que é apresentado no manuscrito para contextualizar algumas das ideias que apresentaria no texto, sobretudo por contrastar com a realidade.

A Casa dos Budas Ditosos acompanha a trajetória de CLB, uma mulher baiana de 68 anos que viveu uma vida sem culpas, a qual narra os detalhes com orgulho. Apesar de polêmico, o livro se tornou um grande sucesso nacional.

Além do livro: outras referências mencionadas na redação nota 1000

Vale destacar que o livro de João Ubaldo Ribeiro não foi a única referência surpreendente feita por Lucas na redação que lhe ajudou a garantir uma vaga em Odontologia na Universidade Federal da Bahia (UFBA), já que o estudante trouxe outros conceitos interessantes para embasar sua ideia.

Em determinado momento do texto, ele cita a necropolítica, uma ideia desenvolvida pelo filósofo camaronês Achille Mbembe que faz referência ao uso do poder social e político para ditar quem pode viver e quem deve morrer.

Lucas também comentou sobre o papel do setor privado como agente redutor na qualidade de vida, utilizando como exemplo a falta de investimentos em iniciativas como o “Gympass”, um recurso que facilita o acesso a atividades esportivas, por parte de muitas empresas.