A tradicional rede de farmácias Rite Aid colocou um ponto final em sua história após mais de seis décadas de atuação nos Estados Unidos. Afundada em uma dívida estimada em cerca de R$ 15 bilhões, a empresa não conseguiu reverter a crise financeira e confirmou o fechamento definitivo de todas as suas unidades, encerrando um dos capítulos mais emblemáticos do varejo farmacêutico norte-americano.

De referência nacional à crise prolongada

Fundada há 61 anos, a Rite Aid chegou a ocupar posição de destaque no setor, com milhares de lojas espalhadas pelo país e forte presença no dia a dia dos consumidores. Durante muito tempo, foi sinônimo de acesso rápido a medicamentos, itens de higiene e serviços básicos de saúde.

Com o passar dos anos, no entanto, o cenário começou a mudar. A empresa passou a enfrentar dificuldades para se adaptar às transformações do mercado, lidando com concorrência acirrada, aumento de custos operacionais e decisões estratégicas que não surtiram o efeito esperado.

Processos judiciais e explosão do endividamento

O agravamento da situação financeira veio acompanhado de uma série de ações judiciais, especialmente ligadas à crise dos opioides nos Estados Unidos. As disputas na Justiça resultaram em despesas elevadas com honorários e indenizações, pressionando ainda mais o caixa da companhia.

Esse conjunto de fatores fez a dívida da rede disparar, alcançando cerca de US$ 3,3 bilhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 15 bilhões na cotação atual.

Tentativa frustrada de recuperação

Em 2023, a Rite Aid buscou uma saída ao recorrer à recuperação judicial, na tentativa de reorganizar suas finanças e manter parte das operações. O plano envolvia o fechamento de centenas de lojas e a renegociação de compromissos financeiros, mas não foi suficiente para estabilizar o negócio.

Encerramento definitivo das atividades

A situação se mostrou irreversível em 2025, quando a empresa voltou a declarar falência e anunciou o encerramento completo das operações. As lojas foram fechadas, restando apenas estruturas administrativas voltadas a registros históricos de receitas e vacinação.

Entenda a diferença entre recuperação e falência

Enquanto a recuperação judicial permite que a empresa continue funcionando durante a reorganização das dívidas, a falência representa o fim das atividades. No caso da Rite Aid, os ativos serão liquidados para pagamento de credores, selando o desfecho de uma marca histórica do varejo farmacêutico.