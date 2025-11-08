A Thrifty Ice Cream, famosa por seus cones quadrados e sabores criativos, sente os impactos da crise financeira da Rite Aid, empresa controladora da marca. O pedido de falência da rede de farmácias gerou dúvidas sobre a continuidade da venda dos sorvetes em suas lojas.

O caso ilustra como marcas tradicionais podem ser diretamente afetadas pelas dificuldades financeiras de parceiros estratégicos. Fundada na Califórnia, a Thrifty mantém há décadas uma base fiel de consumidores, especialmente na Costa Oeste dos Estados Unidos.

O fechamento das farmácias Rite Aid resultará na desativação de aproximadamente 500 balcões de sorvetes Thrifty localizados dentro das lojas. Como esses pontos não podem ser vendidos separadamente, a presença física da marca fica diretamente em risco.

Ainda assim, os sorvetes Thrifty continuam disponíveis nas seções de congelados de redes como Albertsons, Vons e em algumas lojas no México. No entanto, a continuidade dessa distribuição dependerá do interesse de novos compradores durante o processo de falência.

O futuro da Thrifty Ice Cream depende da venda de ativos no processo de falência. Um novo investidor poderia garantir a continuidade da produção e da distribuição. Contudo, os rumos ainda são incertos: o comprador pode decidir preservar a identidade da Thrifty, redirecionar a fábrica para outros produtos ou até mesmo encerrar as operações.

Tudo sobre a Thrifty Ice Cream

🍦 Diferencial: Famosa pelo sorvete servido em cone de formato quadrado e pelos sabores criativos.

🏢 Origem: Marca tradicional com raízes na Califórnia, conquistando popularidade sobretudo na Costa Oeste dos EUA.

🛒 Canais de venda: Presente em balcões integrados às farmácias Rite Aid e nas seções de congelados de redes como Albertsons e Vons, além de atuação em algumas regiões do México.

⚠️ Situação atual: Impactada pelo pedido de falência da controladora Rite Aid, o que ameaça cerca de 500 balcões de sorvetes.

🔮 Futuro incerto: A continuidade da marca depende da venda de ativos no processo de falência; tudo varia conforme o interesse de potenciais compradores.