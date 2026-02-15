O fechamento de supermercados Alcampo, em diferentes regiões da Espanha, em 2025, chamou a atenção de consumidores e analistas do varejo.

O encerramento das unidades foi visto como uma forma da rede varejista redesenhar sua estratégia, diante de um cenário de transformação acelerada, avanço das vendas online e perda da relevância dos grandes supermercados tradicionais.

Impacto da decisão

O fechamento de 16 unidades de lojas do Alcampo estava previsto dentro de um plano de reestruturação interna. A decisão afetou o total de 196 trabalhadores da rede.

Em alguns casos, a empresa ofereceu novos contratos em postos considerados estruturais, mas com redução de jornada e compensação financeira pontual, o que gerou debates sobre qualidade e estabilidade do emprego.

Os trabalhadores que optaram por não aderir a essas condições, foram desligados e receberam indenização calculada conforme o tempo trabalhado, além de um plano de recolocação com consultorias especializadas.

Perfis vulneráveis, como pessoas com deficiência e vítimas de violência de gênero, foram excluídos do ajuste, de acordo com políticas de proteção social.

A empresa justificou a decisão por razões organizativas, produtivas e econômicas, alinhadas à necessidade de adaptar a operação a uma nova realidade de consumo digital.

Regiões mais afetadas

Os encerramentos das unidades se distribui por diferentes regiões, sem concentração em uma única área. Entre as áreas mais afetadas estão a Comunidade de Madri, Castilla e León, Galícia, Navarra e País Basco.

Para decidir o fechamento das unidades, a empresa analisou fatores como rentabilidade, localização e tamanho.

Nova estratégia após o fechamento de lojas

Após o fechamento dos supermercados, a rede avançou em uma estratégia de modernização, com foco na integração entre canais físicos e digitais. Houve reforço do e-commerce, expansão de serviços de entrega em domicílio e retirada em loja.

Outro medida adotada foi a valorização de supermercados menores e com horários ampliados, abertos todos os dias da semana. Em algumas dessas lojas, as equipes foram reforçadas, ajudando a compensar parcialmente a perda de postos de trabalho.

Futuro do varejo alimentar

Casos como esse ilustram como grandes redes de supermercados tentam buscar um equilíbrio entre o físico e digital, mas também levando em consideração o impactos aos trabalhadores, ao formato das lojas e interação com o cliente.