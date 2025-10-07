Apesar de alguns últimos desentendimentos, o relacionamento entre o comentarista Denílson e o Grupo Globo segue de forma positiva. Segundo o portal Leo Dias, a emissora deve anunciar em breve a renovação de contrato com o ex-jogador. O novo acordo terá duração de três anos, garantindo a permanência de Denílson no canal até 2028.

Denílson, além de atuar no “Fechamento Sportv” e no “Globo Esporte-SP”, também terá participação na plataforma GE TV. A intenção da Globo é consolidar o ex-Band como uma das principais figuras do departamento de esportes e de seus eventos. Vale destacar que, em 2026, a emissora será uma das detentoras dos direitos de transmissão da Copa do Mundo.

A CazéTV, uma de suas concorrentes no Mundial, até buscou a contratação de Denílson em mais de uma oportunidade, mas o ex-jogador decidiu permanecer na Globo. O casamento entre Denílson e a “vênus platinada” se iniciou em janeiro deste ano, após o comentarista deixar a Band após longos 14 anos.

Sua participação diária no “Jogo Aberto”, ao lado de Renata Fan, consolidou sua imagem como um comentarista bem-humorado e acessível. Como jogodor, Denílson passou por equipes como Flamengo, Palmeiras, Betis e Bordeaux. Em 2002, ele fez parte do elenco que conquistou o pentacampeonato mundial com a Seleção Brasileira.

Denílson curtiu “Tardezinha” com a esposa

Prestes a ter seu contrato com a Rede Globo renovado, Denílson foi um dos muitos famosos que marcaram presença na Arena Anhembi, em São Paulo, para curtirem a edição especial de 10 anos do Tardezinha, tradicional projeto do cantor Thiaguinho.

Ele esteve ao lado de Luciele Camargo, sua esposa e irmã dos cantores Zezé di Camargo e Luciano. Além do casal, nomes como Gominho, Belo, Nicole Bahls, Gabriel Medina, Aline Gotschalg, Fernando Medeiros e Tati Machado também curtiram o evento.