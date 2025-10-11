Após anos fora do mercado, um clássico dos anos 80 retorna às prateleiras, despertando nostalgia entre quem cresceu bebendo o refrigerante e curiosidade entre as novas gerações. Conhecido por seu sabor marcante e campanhas icônicas, o produto promete reconquistar fãs antigos e conquistar novos consumidores, mostrando que algumas lembranças nunca saem de moda.
O refrigerante em questão é o Slice, que conquistou o Brasil na década de 1980 com seu sabor frutado e refrescante. Lançado como uma alternativa aos refrigerantes tradicionais de cola e laranja, o Slice rapidamente se tornou popular entre crianças e adolescentes, graças também às suas campanhas publicitárias divertidas e coloridas, que marcaram época.
A nova versão do Slice traz uma redução do açúcar para apenas cinco gramas por lata e a inclusão de nutrientes essenciais, sem perder o sabor que conquistou os consumidores no passado. O Slice 2.0 estará disponível em sabores como Laranja, Limão-Lima, Cola Clássica e Toranja Spritz.
A diversidade de opções foi pensada para agradar tanto os fãs antigos, que guardam lembranças da bebida, quanto os novos consumidores em busca de alternativas mais saudáveis. A marca aposta na combinação de nostalgia com hábitos atuais de consumo, oferecendo uma bebida refrescante, com menos açúcar e mais benefícios nutricionais.
