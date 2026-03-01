Contando com uma significativa participação de mercado em todo o mundo, a Coca-Cola mantém a liderança como o refrigerante mais vendido e consumido no mundo, superando com folga rivais de peso, como a Pepsi e o Dr. Pepper.

E para consolidar ainda mais sua posição, representantes da empresa confirmaram, durante um evento sobre a Copa do Mundo, que será feito um aporte multibilionário para o aperfeiçoamento de suas operações no Brasil.

A notícia foi divulgada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e relatou que o montante total de investimentos pode chegar a R$ 30 bilhões.

Conforme relatado pelo portal CNN Brasil, as aplicações devem ocorrer de forma gradual até 2030 e, de acordo com Alckmin, serão destinados à construção de novas fábricas e centros de distribuição em todas as regiões do país.

Desta forma, além de fortalecer e modernizar suas linhas de produção, a Coca-Cola também pode desempenhar um papel importante para a economia nacional, considerando que a iniciativa pode resultar na geração de diversos empregos diretos e indiretos.

Investimentos da Coca-Cola terão foco em responsabilidade ambiental

Embora o impacto econômico que a iniciativa da Coca-Cola promete causar seja extremamente relevante, é importante destacar que os investimentos anunciados também terão foco em sustentabilidade.

Isso porque a expectativa é de que as novas fábricas e centros logísticos sejam capazes de adotar soluções de eficiência energética e gestão de resíduos para contribuir com a redução de emissões de substâncias poluentes.

Além disso, conforme divulgado pelo portal SuperVarejo, a empresa também pretende investir em iniciativas sociais em comunidades próximas às novas construções com o intuito de trazer benefícios para as comunidades onde atua. Sendo assim, mais do que visar crescimento econômico, a Coca-Cola também pretende se desenvolver de forma socialmente responsável, o que é importantíssimo nos dias atuais.