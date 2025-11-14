Em um país conhecido por seus arranha-céus futuristas, clima desértico e turismo de alto padrão, mas onde poucos escolhem fincar raízes, uma nova regra tem chamado atenção. A legislação local agora obriga empresas a bancar estadias em resorts de luxo durante as férias dos trabalhadores.

A medida, embora inusitada, faz parte de um pacote robusto de incentivos para atrair e manter profissionais estrangeiros em um território onde a maior parte da população é composta por expatriados temporários.

Regra aprovada obriga empresas a pagarem resort de luxo nas férias dos trabalhadores deste país

O país em questão são os Emirados Árabes Unidos, onde cerca de 88% da população é formada por estrangeiros. Para manter esse fluxo de profissionais qualificados, o governo estabeleceu diretrizes trabalhistas generosas.

A mais recente, que vem ganhando destaque, garante que empregadores cubram custos de férias em resorts de alto padrão, como os luxuosos Shebara e Sindalah, para seus funcionários expatriados.

Esses destinos, localizados em áreas privilegiadas próximas ao Mar Vermelho, oferecem experiências exclusivas que incluem spas completos, gastronomia refinada e paisagens naturais preservadas.

Mas essa não é a única exigência imposta aos empregadores. A legislação também determina o pagamento de uma passagem aérea por ano, permitindo ao trabalhador visitar seu país de origem ou outro destino previamente acordado em contrato.

Férias remuneradas também fazem parte do pacote: 30 dias por ano após o primeiro ano de contrato, com possibilidade de estender para até 45 dias após cinco anos de serviço contínuo na mesma empresa.

Trabalhadores de outros países ainda recebem diversos outros benefícios

Além disso, os contratados recebem benefícios que vão desde auxílio-moradia, que pode representar até 30% do salário base, até plano de saúde integral, transporte pago pela empresa e, em muitos casos, cobertura dos custos educacionais para os filhos.

Algumas companhias ainda oferecem bônus anuais que equivalem a um ou dois meses de salário extra.

A implementação dessas medidas não é simbólica: a fiscalização é severa, e empresas que descumprem as obrigações enfrentam multas pesadas. Os trabalhadores, por sua vez, podem registrar denúncias de forma prática, inclusive por meio de aplicativos do governo.

Em essência, esse conjunto de políticas evidencia uma estratégia clara: compensar as condições adversas da região com uma estrutura de benefícios capaz de seduzir talentos do mundo inteiro.