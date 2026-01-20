Para muitas pessoas, os animais de estimação já ocupam um lugar de destaque na família, a ponto de a vida sem eles parecer impensável. No Japão, porém, esse desejo nem sempre pode ser atendido, já que morar com um cão ou um gato ainda é um privilégio restrito para parte da população.

Apesar de cães, gatos e outros pets serem ótimos companheiros, sua presença também pode gerar transtornos. Latidos que incomodam vizinhos, sujeira deixada pelos animais e até situações como fugas ou mordidas são fatores que frequentemente provocam conflitos e desentendimentos nas áreas residenciais.

Por esse motivo, a restrição à presença de animais é uma prática comum entre empresas responsáveis pela administração de imóveis, especialmente em apartamentos. Nos contratos assinados pelos inquilinos, há cláusulas específicas que deixam claro se a criação de pets é permitida ou não no imóvel.

Ainda assim, surge uma dúvida frequente: quando há proibição, o que pode acontecer se o morador decidir manter um animal de forma escondida? A resposta é direta: o inquilino não deve descumprir as regras estabelecidas no contrato firmado com a imobiliária ou com o proprietário do imóvel. Caso isso ocorra, a administradora do prédio pode exigir que o morador retire o animal da residência.

Contratos rígidos e penalidades para quem descumpre as normas

No Japão, as regras relacionadas à moradia costumam ser seguidas de forma rigorosa, e isso inclui as cláusulas que tratam da presença de animais de estimação. Caso o inquilino desrespeite a proibição prevista em contrato, além de ser obrigado a retirar o pet do apartamento, ele pode sofrer advertências formais e até sanções previstas no acordo de locação.

Em situações mais graves, a insistência em manter o animal pode resultar na rescisão do contrato e na perda de valores pagos como garantia, como caução ou taxas iniciais. Por isso, especialistas recomendam que interessados em morar no país verifiquem cuidadosamente as regras antes de assinar o contrato e, se desejarem ter um pet, busquem imóveis específicos que autorizem a convivência com animais.