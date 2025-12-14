A Uber divulgou em seu site oficial um comunicado em que apresenta um conjunto de novas diretrizes para motoristas e entregadores. As regras, que já estão em vigor, ampliam as situações que podem levar à desativação da conta dos parceiros e, na prática, podem retirar milhares de profissionais da plataforma caso não atendam às exigências.

Segundo o documento, o bloqueio pode ocorrer em diversos cenários, como documentos fora da validade, falhas em requisitos de segurança, utilização de veículos não autorizados, histórico de direção arriscada, suspeitas de fraude ou avaliações abaixo do mínimo estabelecido pela empresa. A falta de verificação de identidade em tempo real também entra na lista.

Processo de revisão e monitoramento constante

A plataforma afirma que realiza monitoramento contínuo para garantir padrões de qualidade e segurança. Esse processo combina sistemas automatizados e análises manuais em casos considerados mais sensíveis. Se houver desativação, o motorista tem direito de pedir uma revisão, enviando comprovantes ou informações adicionais para contestar o bloqueio.

De acordo com a Uber, apenas após a análise final, e se as irregularidades forem confirmadas, a exclusão torna-se definitiva. A empresa reforça que o objetivo é reforçar a proteção de usuários e parceiros, mas as mudanças têm provocado apreensão entre trabalhadores que dependem da plataforma.

Motoristas cobram clareza sobre critérios adotados

Entre os parceiros, a sensação predominante é de insegurança. Muitos afirmam compreender a necessidade de regras mais rígidas, porém temem ser penalizados por falhas técnicas ou avaliações negativas que, segundo eles, nem sempre refletem o serviço prestado.

Também há preocupação com inconsistências em ferramentas como o reconhecimento facial, que já registrou erros em outras ocasiões. Diante disso, motoristas pedem maior transparência nos critérios que levam à desativação e defendem que a Uber amplie o diálogo com a categoria, evitando decisões abruptas que afetem diretamente a renda dos profissionais.