Um dos analgésicos mais usados no Brasil, a dipirona, teve um lote suspenso pela Anvisa após a identificação de um problema de qualidade. A agência determinou a suspensão do lote 24112378 fabricado pela Hypofarma.

A decisão foi tomada porque foram encontradas partículas sólidas dentro da solução injetável. Essas partículas não deveriam estar presentes no medicamento e indicam falha no processo de fabricação, com risco potencial à saúde dos usuários.

Orientação sobre o uso

A recomendação da Anvisa é de não utilizar ampolas desse lote em hospitais, clínicas ou pacientes. Unidades de saúde devem interromper o uso imediatamente e seguir as orientações para devolução ou recolhimento do produto.

Além da dipirona, a Anvisa também determinou restrições a outros medicamentos produzidos pela Mali Produtos para Saúde LTDA. Entre eles estão substâncias como testosterone esters, nandrolona, tirzepatida e semaglutida, que também apresentaram falhas em controles de qualidade e foram suspensas preventivamente.