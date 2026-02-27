O rendimento médio por pessoa nos lares brasileiros alcançou R$ 2.316 em 2025, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor representa crescimento em comparação aos anos anteriores e sinaliza uma recuperação gradual dos ganhos da população. As informações são da Agência Brasil.

Em 2024, a renda domiciliar per capita havia sido apurada em R$ 2.069. O avanço também é significativo quando comparado a 2023, quando o indicador ficou em R$ 1.893, e a 2022, período em que o rendimento médio era de R$ 1.625.

Diferença entre estados é expressiva

Apesar da elevação nacional, o levantamento mostra forte desigualdade regional. O Maranhão registrou o menor rendimento médio por morador, com R$ 1.219. No extremo oposto, o Distrito Federal apresentou o maior valor do país, atingindo R$ 4.538.

Além do DF, outras nove unidades da federação superaram a média brasileira. São Paulo aparece na sequência, com R$ 2.956, seguido por Rio Grande do Sul (R$ 2.839), Santa Catarina (R$ 2.809), Rio de Janeiro (R$ 2.794) e Paraná (R$ 2.762). Também figuram acima do índice nacional Mato Grosso do Sul (R$ 2.454), Goiás (R$ 2.407), Minas Gerais (R$ 2.353) e Mato Grosso (R$ 2.335).

Critério influencia repasses federais

O cálculo do rendimento domiciliar per capita considera a soma de todos os ganhos do domicílio dividida pelo número de moradores. As informações fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, realizada desde 2012 para acompanhar o mercado de trabalho e outros aspectos socioeconômicos do país.

A divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que utiliza o indicador como referência para a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). Os números também são encaminhados ao Tribunal de Contas da União para definição dos critérios de repasse.

O IBGE ressalta ainda que, durante 2020 e 2021, a coleta de dados sofreu impacto da pandemia de covid-19, o que afetou especialmente as primeiras visitas aos domicílios.