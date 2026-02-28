Ser enquadrado como classe média no Brasil envolve mais do que o valor do contracheque no fim do mês. Em 2025, fatores como número de moradores na residência, custo de vida da cidade e perfil das despesas pesam diretamente nessa conta. Ainda assim, economistas e instituições de pesquisa utilizam faixas de renda para situar esse grupo na estrutura social do país.

Faixa de renda usada como referência

O critério mais comum considera a renda por pessoa da família, a chamada renda per capita. Entram no cálculo salários, aposentadorias, pensões, benefícios e outras fontes de ganho. Estudos baseados em dados do IBGE indicam que a classe média costuma abranger quem recebe, individualmente, de cerca de um até quatro ou cinco salários mínimos mensais, de acordo com parâmetros atualizados para 2025.

Em termos práticos, uma família com quatro integrantes e renda total entre aproximadamente R$ 6 mil e R$ 20 mil por mês tende a ser classificada nesse estrato, a depender da metodologia adotada. Pesquisas também costumam subdividir o grupo em baixa classe média, faixa intermediária e segmento mais elevado, conforme o nível de consumo e a possibilidade de poupar.

O que essa renda permite no dia a dia

Com esse padrão de ganhos, é comum que o orçamento cubra moradia em bairros com infraestrutura básica, seja por meio de aluguel ou financiamento. A alimentação costuma ir além do essencial, incluindo produtos variados e refeições fora de casa de forma eventual.

Também entram na conta despesas com transporte, seja carro próprio ou uso frequente de transporte público e aplicativos. Muitas famílias conseguem investir em educação privada ou cursos complementares, além de contratar plano de saúde regional. Há espaço ainda para lazer esporádico, como viagens e atividades culturais.

Apesar disso, financiamentos, mensalidades e serviços podem comprometer boa parte da renda, reduzindo a margem para imprevistos.

Como calcular a própria situação

Para saber se está nessa faixa, o primeiro passo é somar todos os rendimentos do domicílio e dividir pelo número de moradores. Em seguida, é preciso comparar o valor por pessoa com o salário mínimo vigente e com as faixas indicadas em pesquisas recentes.

O resultado deve ser analisado à luz do custo de vida local. Em grandes capitais, o que caracteriza classe média pode ser suficiente apenas para despesas básicas. Já em cidades menores, a mesma renda pode proporcionar maior conforto e capacidade de formar reserva financeira.