No início deste mês, o SBT anunciou a contratação de Sidney Rezende, jornalista que ajudou a fundar a GloboNews e comandou diversos telejornais do Grupo Globo. Ele passará a integrar a equipe do SBT Rio – 2ª Edição e também atuará como comentarista do SBT News, canal de notícias multiplataforma da emissora paulista.

“O SBT está na história da comunicação brasileira por sua ampla folha de serviços. Integrar a equipe de jornalismo num momento de transformações tão importantes no nosso estado, no país e no planeta é um sentimento indescritível para qualquer profissional. Uma honra! Espero, ao lado do nosso time, poder ajudar a levar ao público a notícia bem explicada”, disse Rezende.

A chegada de Sidney Rezende reforça a estratégia do SBT de investir em profissionais experientes e ampliar sua credibilidade no jornalismo, especialmente em um cenário cada vez mais digital e multiplataforma. Com sua expertise, a emissora espera atrair novos públicos, fortalecer a cobertura de notícias em tempo real.

Analistas do setor apontam que movimentos como esse demonstram a disposição do SBT em se consolidar como referência informativa, conciliando jornalismo tradicional de qualidade com recursos modernos de transmissão e interação com o público.

A carreira de Sidney Rezende, agora no SBT

Início da carreira: Começou no jornalismo impresso e em rádios, desenvolvendo habilidades em apuração e reportagem.

GloboNews (fundação): Participou da criação do canal de notícias 24 horas, contribuindo para sua estruturação e conteúdo editorial.

Telejornais do Grupo Globo: Comandou diversos telejornais, ganhando destaque por sua apresentação clara e análises aprofundadas.

Plataformas digitais e multiplataforma: Ampliou sua atuação para novas mídias, adaptando-se às mudanças no consumo de notícias.