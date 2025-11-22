As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entram na reta final, com várias seleções já garantindo presença no torneio, enquanto outras terão uma segunda chance na repescagem. Com o aumento para 48 participantes nesta edição, a Europa passou a ter três vagas a mais, totalizando 16 lugares no Mundial.
Das 16 vagas europeias, 12 serão preenchidas diretamente pelos líderes de cada grupo das Eliminatórias, e as quatro restantes serão decididas na fase de playoff. É importante lembrar que a Europa conta com uma repescagem própria, dispensando a necessidade de suas equipes participarem do playoff intercontinental.
Cinco seleções do continente já carimbaram vaga no Mundial: Inglaterra, França, Croácia, Portugal e Noruega. Já para o playoff, são cinco seleções até agora que terão uma segunda chance: Ucrânia, Irlanda, Itália, República Tcheca e Albânia.
Vale destacar que, na repescagem europeia, os segundos colocados de cada grupo das Eliminatórias enfrentam os quatro melhores classificados entre os vencedores de grupo da Nations League. Até o momento, Suécia, Romênia e Irlanda do Norte garantiram presença na repescagem ao liderarem seus respectivos grupos na competição.
Quem já está na Copa do Mundo de 2026?
América do Sul
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Equador
- Paraguai
- Uruguai
Oceania
- Nova Zelândia
Europa
- Croácia
- França
- Inglaterra
- Noruega
- Portugal
África
- África do Sul
- Argélia
- Cabo Verde
- Costa do Marfim
- Egito
- Gana
- Marrocos
- Senegal
- Tunísia
Ásia
- Arábia Saudita
- Austrália
- Catar
- Coreia do Sul
- Irã
- Japão
- Jordânia
- Uzbequistão
América do Norte e Central
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
