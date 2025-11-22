As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entram na reta final, com várias seleções já garantindo presença no torneio, enquanto outras terão uma segunda chance na repescagem. Com o aumento para 48 participantes nesta edição, a Europa passou a ter três vagas a mais, totalizando 16 lugares no Mundial.

Das 16 vagas europeias, 12 serão preenchidas diretamente pelos líderes de cada grupo das Eliminatórias, e as quatro restantes serão decididas na fase de playoff. É importante lembrar que a Europa conta com uma repescagem própria, dispensando a necessidade de suas equipes participarem do playoff intercontinental.

Cinco seleções do continente já carimbaram vaga no Mundial: Inglaterra, França, Croácia, Portugal e Noruega. Já para o playoff, são cinco seleções até agora que terão uma segunda chance: Ucrânia, Irlanda, Itália, República Tcheca e Albânia.

Vale destacar que, na repescagem europeia, os segundos colocados de cada grupo das Eliminatórias enfrentam os quatro melhores classificados entre os vencedores de grupo da Nations League. Até o momento, Suécia, Romênia e Irlanda do Norte garantiram presença na repescagem ao liderarem seus respectivos grupos na competição.

Quem já está na Copa do Mundo de 2026?

América do Sul

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

Oceania

Nova Zelândia

Europa

Croácia

França

Inglaterra

Noruega

Portugal

África

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

Ásia

Arábia Saudita

Austrália

Catar

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia

Uzbequistão

América do Norte e Central