A jornalista esportiva Bianca Molina inicia um novo capítulo em sua carreira após quase três anos atuando na TNT Sports. A profissional foi anunciada como integrante da equipe do Canal Goat, emissora digital que pretende ampliar sua presença na cobertura da Copa do Mundo.

A movimentação acontece em um momento de crescimento de plataformas digitais dedicadas ao esporte. Mesmo sem possuir os direitos de transmissão da Copa do Mundo, o Canal Goat planeja realizar uma cobertura própria do torneio, com produção de reportagens, conteúdos especiais e acompanhamento da competição diretamente de um dos país-sede.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a emissora prevê o envio de dezenas de profissionais aos Estados Unidos. A operação deve reunir aproximadamente 30 integrantes entre repórteres, produtores e técnicos, responsáveis por registrar bastidores, entrevistas e o clima no país com a competição.

Bianca Molina será uma das profissionais envolvidas nesse projeto, dando continuidade na sua trajetória no jornalismo esportivo, porém agora dentro de um canal digital.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mensagem nas redes sociais

Ao comentar a saída da TNT Sports, a repórter relembrou um momento importante da carreira. Em publicação nas redes sociais, ela contou que foi contratada pela emissora pouco tempo após o nascimento do filho, período em que ainda lidava com incertezas sobre a retomada da carreira.

Segundo a jornalista, a experiência acabou sendo importante para recuperar a confiança profissional. Ela afirmou que o trabalho na TNT ajudou a reencontrar sua identidade como repórter em um momento de grandes mudanças na vida pessoal.

A ida para o Canal Goat agora representa mais uma etapa dessa trajetória, com a perspectiva de participar da cobertura de um dos eventos esportivos mais acompanhados do mundo.