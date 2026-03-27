A última quarta-feira (25) permanecerá como um marco na trajetória do Grupo Tauá Resorts, uma vez que, após dois anos, a empresa finalmente conseguiu inaugurar o maior empreendimento de sua rede.

Trata-se do Tauá Resort João Pessoa, a primeira construção da empresa no Nordeste do país, que, por conta de sua estrutura monumental, se mostra capaz de receber milhares de hóspedes de uma só vez.

O empreendimento, que ocupa uma área total de 300 km² no Polo Turístico Cabo Branco, conta com 1.140 apartamentos no total. E vale destacar que sua utilização não se limita ao lazer, uma vez que também dispõe de auditório e salas funcionais destinadas a eventos corporativos.

O governador da Paraíba, João Azevêdo, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, estiveram presentes no evento de inauguração do resort, que apresenta potencial para atrair visitantes de todas as partes do mundo.

Apesar da conclusão das obras, o empreendimentoainda não começará a receber hóspedes de imediato. Conforme divulgado pelo portal Jornal da Paraíba, a previsão é de que as operações tenham início oficial a partir de julho.

Detalhes sobre o Tauá Resort João Pessoa: conheça a estrutura do local

Além da ampla oferta de apartamentos, o Tauá Resort João Pessoa aproveita sua extensa área para proporcionar o bem-estar dos hóspedes oferecendo diversas outras atrações e serviços, tais como:

Sete piscinas variadas, incluindo uma com ondas e uma aquecida;

Quadras de tênis, beach tennis, futebol society, academia 24h e uma estrutura poliesportiva;

Spa com diversas salas de massagem, sauna e jacuzzi;

Espaços infantis, incluindo um restaurante exclusivo, áreas lúdicas e sensoriais e uma brinquedoteca;

Restaurantes, bares e rooftops;

Atividades internas, como boliche e cinema;

Shows e atividades para crianças e adultos;

Contato com a natureza exuberante da região;

Pensão completa (exclusivo para determinados pacotes).