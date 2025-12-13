O Ministério Público de Santa Catarina apreendeu cerca de 670 kg de alimentos de origem animal impróprios para consumo em Florianópolis. A ação de fiscalização foi realizada entre os dias 25 e 27 de novembro pelo Programa de Proteção Jurídico-Sanitária dos Consumidores (POA).

Os fiscais inspecionaram quatro estabelecimentos — dois restaurantes e duas peixarias nas regiões Norte e Sul da capital. Um dos locais foi interditado por armazenamento e manipulação inadequados. A promotora de Justiça Priscila Teixeira Colombo, titular da 29ª Promotoria da Capital, destacou que essas fiscalizações são realizadas de forma contínua.

A coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, promotora Aline Restel Trennepohl, ressaltou a importância do trabalho integrado. Segundo ela, as operações conjuntas fortalecem a comunicação entre os órgãos fiscalizadores e ampliam o alcance das inspeções, contribuindo para coibir práticas irregulares no mercado de consumo.

A ação contou com a participação de equipes do Ministério da Agricultura, Cidasc, Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção Municipal de Florianópolis e das polícias Civil e Militar. O POA realiza fiscalizações contínuas para reforçar a segurança alimentar e garantir a proteção dos direitos dos consumidores em Santa Catarina.

Fiscalizações reforçam a segurança alimentar em Florianópolis

O fechamento do restaurante alerta sobre a importância da fiscalização constante de alimentos de origem animal, garantindo que produtos impróprios não cheguem à mesa dos consumidores. Essas ações contribuem para a proteção da saúde pública e reforçam a necessidade de normas rígidas de armazenamento e manipulação de alimentos.

Além de coibir irregularidades, as operações do POA promovem conscientização entre proprietários e funcionários sobre boas práticas sanitárias. Com a participação de órgãos como Vigilância Sanitária, Cidasc e Ministério da Agricultura, a iniciativa busca manter um padrão de qualidade seguro para toda a população.