O Ristorante Hotel Cipriani, localizado no tradicional Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o melhor restaurante italiano do mundo fora da Itália. O título foi concedido pelo ranking 50 Top Italy 2026, um dos mais prestigiados do cenário gastronômico internacional e referência na avaliação de restaurantes italianos fora de seu país de origem.

Além de liderar o ranking, o chef Nello Cassese, à frente da cozinha do Cipriani, foi eleito Chef do Ano de 2026. O reconhecimento destacou sua excelência técnica, o respeito às tradições italianas e a criatividade ao integrar ingredientes brasileiros em criações autorais, sem perder a essência da culinária italiana clássica.

Segundo a avaliação do 50 Top Italy, os pratos do restaurante chamam atenção pelo equilíbrio de sabores, apresentação refinada e utilização de ingredientes cuidadosamente selecionados. Entre os destaques citados está o ravióli recheado com frango à caçadora, acompanhado de purê de raízes brasileiras, que simboliza a fusão entre a tradição italiana e a diversidade da gastronomia nacional.

A experiência gastronômica é complementada por sobremesas preparadas à mesa, como o gelato artesanal, além de uma carta de vinhos e um serviço reconhecidos pelo alto padrão. Com mais de 30 anos de história, o Ristorante Hotel Cipriani está situado de frente para a icônica piscina do Copacabana Palace, hotel que figura entre os melhores do mundo e ostenta duas chaves Michelin.

Tradição italiana com alma carioca

Inaugurado há mais de três décadas, o Ristorante Hotel Cipriani nasceu com a proposta de trazer a alta gastronomia italiana clássica para dentro do Copacabana Palace. Desde o início, o restaurante se destacou pelo rigor técnico, pelo respeito às receitas tradicionais e pelo cuidado com a experiência oferecida aos clientes, tornando-se uma referência no cenário gastronômico do Rio de Janeiro.

Ao longo dos anos, o Cipriani passou por diferentes fases e chefs, sem nunca perder sua identidade. A combinação entre tradição italiana e ingredientes brasileiros, aliada ao ambiente sofisticado e à localização privilegiada de frente para a icônica piscina do hotel, consolidou o restaurante como um dos mais prestigiados do país e do mundo.