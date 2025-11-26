A pesquisa CNT (Confederação Nacional dos Transportes)/MDA, divulgada nesta terça-feira, 25, é a primeira sobre a sucessão presidencial realizada após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ordenada no sábado, 22, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Nos oito cenários simulados de segundo turno para a disputa ao Palácio do Planalto no próximo ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente em todos. Sua maior vantagem é sobre o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), enquanto a disputa mais apertada ocorre contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A pesquisa foi realizada em um momento de incerteza sobre quem receberá o apoio de Bolsonaro — que está detido em uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília — para enfrentar Lula nas urnas. O levantamento ouviu 2.002 entrevistados entre 19 e 23 de novembro, período que inclui a prisão do ex-presidente na manhã do dia 22.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Confira os cenários:

Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 49,2%

Jair Bolsonaro (PL): 36,9%

Branco/nulo: 12,5%

Indeciso: 1,4%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 45,7%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 39,1%

Branco/nulo: 12,5%

Indeciso: 2,7%

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 45,8%

Ratinho Jr. (PSD): 38,7%

Branco/nulo: 12,5%

Indeciso: 3%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 47,9%

Romeu Zema (Novo): 33,5%

Branco/nulo: 15,2%

Indeciso: 3,4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46,9%

Ronaldo Caiado (União): 33,7%

Branco/nulo: 15,7%

Indeciso: 3,7%

Lula x Ciro Gomes

Lula (PT): 44,1%

Ciro Gomes (PDT): 35,1%

Branco/nulo: 17,6%

Indeciso: 3,2%

Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 49,9%

Eduardo Bolsonaro (PL): 33,3%

Branco/nulo: 14,6%

Indeciso: 2,2%

Lula x Michelle Bolsonaro