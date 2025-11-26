A pesquisa CNT (Confederação Nacional dos Transportes)/MDA, divulgada nesta terça-feira, 25, é a primeira sobre a sucessão presidencial realizada após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ordenada no sábado, 22, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Nos oito cenários simulados de segundo turno para a disputa ao Palácio do Planalto no próximo ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente em todos. Sua maior vantagem é sobre o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), enquanto a disputa mais apertada ocorre contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
A pesquisa foi realizada em um momento de incerteza sobre quem receberá o apoio de Bolsonaro — que está detido em uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília — para enfrentar Lula nas urnas. O levantamento ouviu 2.002 entrevistados entre 19 e 23 de novembro, período que inclui a prisão do ex-presidente na manhã do dia 22.
A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Confira os cenários:
Lula x Jair Bolsonaro
- Lula (PT): 49,2%
- Jair Bolsonaro (PL): 36,9%
- Branco/nulo: 12,5%
- Indeciso: 1,4%
Lula x Tarcísio de Freitas
- Lula (PT): 45,7%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 39,1%
- Branco/nulo: 12,5%
- Indeciso: 2,7%
Lula x Ratinho Jr.
- Lula (PT): 45,8%
- Ratinho Jr. (PSD): 38,7%
- Branco/nulo: 12,5%
- Indeciso: 3%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 47,9%
- Romeu Zema (Novo): 33,5%
- Branco/nulo: 15,2%
- Indeciso: 3,4%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46,9%
- Ronaldo Caiado (União): 33,7%
- Branco/nulo: 15,7%
- Indeciso: 3,7%
Lula x Ciro Gomes
- Lula (PT): 44,1%
- Ciro Gomes (PDT): 35,1%
- Branco/nulo: 17,6%
- Indeciso: 3,2%
Lula x Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 49,9%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 33,3%
- Branco/nulo: 14,6%
- Indeciso: 2,2%
Lula x Michelle Bolsonaro
- Lula (PT): 49,1%
- Michelle Bolsonaro (PL): 35,6%
- Branco/nulo: 13,7%
- Indeciso: 1,6%
