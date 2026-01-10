É comum imaginar que os termos mais repetidos da língua portuguesa sejam palavras cheias de significado ou beleza. Na prática, porém, o ranking é dominado por elementos bem mais discretos. Quem lidera esse uso são artigos, preposições, pronomes e conjunções, responsáveis por organizar frases, ligar ideias e dar fluidez ao discurso. Sem eles, a comunicação simplesmente não acontece.

Mesmo assim, quando o assunto são palavras com sentido próprio, como verbos, substantivos e adjetivos, alguns termos se destacam pela frequência com que aparecem em conversas, textos jornalísticos e produções acadêmicas.

Adjetivos que aparecem com mais frequência

Os adjetivos têm a função de caracterizar pessoas, objetos e situações. Os mais usados são simples, versáteis e se encaixam em diferentes contextos. Palavras como bom e grande, por exemplo, podem assumir múltiplos sentidos conforme a frase.

Entre os adjetivos mais recorrentes estão bom, grande, melhor, pior, certo, último e próprio, todos facilmente aplicáveis ao cotidiano.

Verbos essenciais na comunicação

Os verbos ocupam papel central na construção das frases. Além de indicar ações, muitos funcionam como auxiliares, ajudando a formar tempos verbais e estruturas mais complexas. Ser, estar, ter e haver são exemplos clássicos dessa dupla função.

Outros verbos amplamente utilizados incluem ir, fazer, dar, ficar, poder e ver, presentes tanto na fala quanto na escrita formal.

Substantivos mais presentes no vocabulário

Embora não liderem o ranking geral, os substantivos são fundamentais por nomearem pessoas, objetos, ideias e sentimentos. Um caso curioso é a palavra coisa, considerada uma espécie de “coringa” do idioma, usada para representar praticamente qualquer situação.

Também aparecem com frequência termos ligados ao cotidiano, como casa, dia, tempo, ano e vez, além de formas de tratamento comuns.

Advérbios e numerais no uso cotidiano

Advérbios ajudam a indicar tempo, intensidade ou negação. Entre os mais usados estão não, mais, muito, já e ainda. Já os numerais mais frequentes são um, dois, primeiro, cem e mil, geralmente associados a quantidades simples ou simbólicas.

As palavras que estruturam o idioma

No topo da lista geral estão os artigos, como a, o, um e uma, além das preposições de, em e para, das conjunções e, mas e porque, e dos pronomes que, eu e você. São essas palavras que mantêm o português funcionando de forma coesa e compreensível.

Expressões de emoção na fala

Mesmo não sendo essenciais à estrutura das frases, interjeições como ah, ai, hum e ui seguem marcando presença, especialmente na comunicação oral, ao expressar emoções e reações imediatas.