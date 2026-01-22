Uma pesquisa recente da consultoria PwC revelou que o Brasil se destaca como um dos países que mais utilizam ferramentas de inteligência artificial no mundo. O estudo confirma a vocação do país como um early adopter, mostrando que empresas e profissionais brasileiros estão entre os mais rápidos a adotar soluções de IA em comparação com outras nações.

Nos últimos 12 meses, 71% dos profissionais brasileiros utilizaram inteligência artificial pelo menos uma vez, bem acima da média global, que é de 54%. Como costuma ocorrer com tecnologias que ganham popularidade no país, a adesão foi rápida e acompanhada de grande entusiasmo.

Entre os brasileiros que experimentaram a IA, 83% afirmam que ela melhorou a qualidade do trabalho e 79% relatam aumento de produtividade — números acima da média global, que são de 75% e 74%, respectivamente. No entanto, o entusiasmo brasileiro também tem prazo curto.

A pesquisa Global Hopes and Fears 2025 aponta que, apesar da animação em testar os modelos de IA, apenas 26% dos profissionais do país (contra 14% no mundo) usam essas ferramentas diariamente. Parte dessa diferença se deve a fatores comportamentais, no estilo “fogo de palha”, mas há outros motivos que limitam a adoção contínua.

Brasil lidera o uso de IA, mas adesão diária ainda é tímida

