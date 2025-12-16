De acordo com os jornalistas Ana Canhedo e José Edgar de Matos, do portal ge.globo, o Santos planeja promover uma série de mudanças no elenco com o objetivo de reduzir a folha salarial e abrir espaço para a chegada de reforços a partir de 2026. Entre os principais nomes cogitados está Gabigol, que deve deixar o Cruzeiro.

O Santos pretende se desfazer de jogadores como o centroavante Tiquinho Soares antes de avançar na tentativa de repatriar o seu Menino da Vila. As tratativas seguem em andamento. Além dele, o lateral-direito Mayke e o atacante argelino Brahimi Bilal também estão nos planos do clube para serem negociados e encaminhados a novos destinos.

As saídas são consideradas essenciais para que o clube consiga viabilizar a chegada de novos reforços. Gabigol é tratado como uma contratação de grande impacto, o que implicaria um investimento significativo na folha salarial. No Cruzeiro, o atacante recebe cerca de R$ 2,5 milhões mensais, valor considerado incompatível com a atual realidade financeira do Santos.

Menino da Vila, Gabigol conta com duas passagens pelo Peixe. Na primeira, foram 56 gols marcados e 12 assistências distribuídas em 154 jogos disputados. Na segunda, já por empréstimo da Internazionale, Gabigol contou com 27 gols e duas assistências em 52 partidas. Ele foi bicampeão paulista pelo clube em 2015 e 2016.

A carreira de Gabigol em números

Santos – 2013/2016 – 154 jogos, 56 gols e 12 assistências

Internazionale – 2017 – 10 jogos e um gol

Benfica – 2018 – 5 jogos e um gol

Santos – 2018 – 52 jogos, 27 gols e duas assistências

Flamengo – 2019/24 – 306 jogos, 161 gols e 44 assistências

Cruzeiro – 2025 – 49 jogos, 13 gols e quatro assistências