Com as eleições presidenciais de 2026 se aproximando, o cenário político brasileiro começa a ganhar contornos mais definidos. Pesquisas de intenção de voto e análises de especialistas têm apontado alguns nomes como destaques entre os possíveis candidatos, gerando debates e especulações sobre quem poderá liderar o país nos próximos anos.

Após registrar empate ou ficar ligeiramente atrás de seus principais adversários dentro da margem de erro na disputa pelo Planalto em 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encaminha para encerrar 2025 como favorito. Esse cenário é apontado por levantamentos divulgados pelas principais empresas de pesquisa.

O levantamento mais recente mostra que Lula lidera a corrida presidencial com vantagem sobre os concorrentes em diversos cenários testados. Considerando apenas o segundo turno, Lula vence Bolsonaro (47,0% x 41,7%), Michelle Bolsonaro (47,7% x 46,3%), Tarcísio de Freitas (46,0% x 40,3%) e Ratinho Jr. (45,7% x 36,3%) em pesquisa realizada pelo Poder360.

Ainda é impossível prever se esse clima favorável a Lula se manterá até o primeiro turno da eleição presidencial, marcado para 4 de outubro de 2026. O que se observa atualmente é que o cenário político está mais favorável ao petista do que em qualquer outro momento do seu terceiro mandato no Planalto.

Popularidade ainda é obstáculo para Lula

Depois de enfrentar um baque no primeiro semestre devido aos resultados de pesquisas de opinião, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a recuperar popularidade faltando um ano para a eleição de 4 de outubro de 2026, embora seu desempenho ainda esteja abaixo da média de presidentes que conseguiram se reeleger ou emplacar sucessores.

No início do ano, a aprovação do presidente caiu em meio à alta da inflação dos alimentos e à polêmica da crise do Pix. Posteriormente, fatores internos e externos contribuíram para que o governo retomasse fôlego, e alguns institutos apontam atualmente um empate técnico entre a aprovação e a desaprovação da administração.